Жена Плющенко Рудковская разрешила эксперименты над собой
Супруга известного российского фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обновила имидж. Фото нового образа продюсер выложила в инстаграме.
На снимке супруга именитого спортсмена предстала с новой укладкой и нюдовым макияжем.
Прическа Рудковской состоит из пучка, часть волос из которого была оставлена спереди, имитируя челку.
В соцсетях продюсер предложила подписчикам оценить ее обновленный образ.
В то время, как подруги жены олимпийского спортсмена единогласно заявили, что преобразования ей к лицу, пользователи сети были более категоричны в своих оценках.
«Это не настоящая челка, а из-хвоста. Концы сухие», — заявляют комментаторы.
Однако некоторые поддержали Рудковскую
«С челкой очень красиво. И вообще, вы — большая умница», — сказали они.
Ранее сообщалось, что Рудковская разозлила подписчиков своими «понтами».
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Я сложно иду на эксперименты,но Ира Митрошкина @irina_mitroshkina снова уговорила меня) Чёлке быть ? ) И быть её макияжу который практически не видно ) Ну как так ? Магия Мирошкиной ?) Нравится с челкой? Yes ����or No ���� @annya_timofeeva @dmitrygav и @prive7 ��