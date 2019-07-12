Жена Плющенко Рудковская разрешила эксперименты над собой

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Яна Рудковская Яна Рудковская
Яна Рудковская
РИА «Новости»

Супруга известного российского фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обновила имидж. Фото нового образа продюсер выложила в инстаграме.

На снимке супруга именитого спортсмена предстала с новой укладкой и нюдовым макияжем.

Прическа Рудковской состоит из пучка, часть волос из которого была оставлена спереди, имитируя челку.

В соцсетях продюсер предложила подписчикам оценить ее обновленный образ.

В то время, как подруги жены олимпийского спортсмена единогласно заявили, что преобразования ей к лицу, пользователи сети были более категоричны в своих оценках.

«Это не настоящая челка, а из-хвоста. Концы сухие», — заявляют комментаторы.

Однако некоторые поддержали Рудковскую

«С челкой очень красиво. И вообще, вы — большая умница», — сказали они.

Ранее сообщалось, что Рудковская разозлила подписчиков своими «понтами».