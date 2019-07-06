Магнуссон подвел итоги сбора ЦСКА в Австрии

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон подвел итоги сбора армейской команды на турнире в Австрии — Кубке Париматч Премьер, передает газета «Известия».

На турнире ЦСКА проиграл все три матча, команда уступила «Краснодару», «Спартаку» и «Ростова».

«В матчах турнира были задействованы все игроки нашей команды. Было важно, чтобы каждый футболист получил игровое время перед стартом сезона. Самое главное, что никто не получил травмы в этих матчах, и теперь остается всего неделя до старта нового сезона, в котором мы постараемся показать себя с лучшей стороны», — сказал Магнуссон.

Ранее сообщалось, что ЦСКА хочет подписать игрока «Эвертона».