Мать Кокорина высказалась об этапировании сына

Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана высказалась об этапировании сына в исправительную колонию ИК-4 в Алексеевке Белгородской области.

Отмечается, что в 80 км от этого населенного пункта находится родной город Кокорина — Валуйки.

«Алексеевка? Я не знаю этого, мы живем в Москве, и от города это далеко. У меня этой информации пока нет, я не обладаю ей. Как точно узнаем, где будут отбывать наказания, то, конечно, будем навещать», — цитирует Кокорину Sport24.

8 мая Пресненский суд Москвы признал Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого виновными по делу о двух драках, которые произошли в центре столицы в октябре 2018 года. Братья Кокорины получили по полтора года лишения свобода, тогда как Мамаеву и Протасовицкому был назначен срок в виде года и пяти месяцев.

Ранее адвокат Кокорина рассказал, куда этапировали футболистов.