Маррей: упускать возможность сыграть с Сереной нельзя

Олимпийский чемпион 2012 года Энди Маррей прокомментировал то, что на Уимблдоне выступит в миксте с американкой Сереной Уильямс, передает Sports.ru.

Он также рассказал о разговоре с женой, который повлиял на выбор пары в миксте.

«Я разговаривал об этом с женой. Мне выпала возможность сыграть с Сереной – одной из лучших теннисисток в истории. Возможно, это единственный такой шанс. Если мне доведется выступать в миксте всего один раз, то сделать это с Сереной – просто прекрасно», — сказал Маррей.

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