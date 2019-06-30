«Краснодар» разгромил «Ростов» в предсезонном матче
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«Краснодар» нанес разгромное поражение «Ростову» в предсезонном матче.
Встреча, прошедшая в австрийском Пеллау, завершилась со счетом 3:0. В составе победителей отличились Ари, Даниил Уткин и Рустам Халназаров.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» на сборе в Австрии провел контрольный матч с сербской «Црвеной Звездой».
Футбол. Товарищеские матчи
«Краснодар» (Краснодар) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 3:0
Голы: 1:0 — Ари, 38; 2:0 — Уткин, 61; 3:0 — Халназаров, 84.