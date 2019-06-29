Названы сроки отправки Кокорина и Мамаева в колонию

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников заявил, что нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев будут отправлены в колонию в течение десяти дней.

Приговор вступил в законную силу и теперь их должны будут этапировать в течении десяти дней с момента поступления приговора в следственный изолятор. Обычно решение в Москве поступает как в электронном виде, так и по почте», — цитирует Мельникова «Спорт-Экспресс».

Представитель ОНК отметил, что на данный момент неизвестно, в какую колонию будут отправлены футболисты.

«Для недопущения провокаций место не разглашается до момента прибытия их в колонию, после чего уже уведомят родственников», — сказал правозащитник.

Мельников добавил члены ОНК просили этапировать заключенных в колонию поблизости от Москвы, чтобы родственники могли чаще их навещать.

Ранее адвокат Мамаева Игорь Бушманов высказался насчет решения отправить в одну колонию его клиента и Кокорина.