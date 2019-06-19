«Спартак» распрощался с Глушаковым
Московский «Спартак» расторг контракт с капитаном клуба Денисом Глушаковым, сообщает «Советский спорт».
Московский клуб опубликовал сообщение об этом на своем официальном сайте.
В заявлении красно-белых говорится о том, что расторжение произошло по обоюдному согласию сторон.
«Благодарим Дениса за большой вклад в победы «Спартака» последних лет и желаем успехов в дальнейшей карьере», — написано в сообщении.
Глушаков защищал цвета столичного клуба с лета 2013 года.
В составе «Спартака» футболист завоевал титул чемпиона России.
Ранее сообщалось, что два игрока «Спартака» могут продолжить карьеру в «Сочи».