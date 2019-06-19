«Спартак» распрощался с Глушаковым

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Московский «Спартак» расторг контракт с капитаном клуба Денисом Глушаковым, сообщает «Советский спорт».

Московский клуб опубликовал сообщение об этом на своем официальном сайте.

В заявлении красно-белых говорится о том, что расторжение произошло по обоюдному согласию сторон.

«Благодарим Дениса за большой вклад в победы «Спартака» последних лет и желаем успехов в дальнейшей карьере», — написано в сообщении.

Глушаков защищал цвета столичного клуба с лета 2013 года.

В составе «Спартака» футболист завоевал титул чемпиона России.

Ранее сообщалось, что два игрока «Спартака» могут продолжить карьеру в «Сочи».