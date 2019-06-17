Врач сборной России прокомментировал ситуацию с допинговыми скандалами

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Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов прокомментировал ситуацию с допинговыми скандалами в легкой атлетике, передает «Чемпионат.com».

Он заявил, что из любой ситуации всегда можно найти выход.

«Выход из такой ситуации, с которой столкнулась наша легкая атлетика, всегда есть. Нужно начать все делать твёрдой рукой — не смотреть на какие-то регалии и чей-то авторитет. Есть же такое понятие как политическая воля, при наличии желания все можно сделать, при этом в самое короткое время», — заявил Безуглов.

Специалист также отметил, что не стоит преувеличивать масштабы проблем.

Ранее сообщалось, что ИААФ предоставила 14 российским легкоатлетам нейтральный статус.