Мбаппе подарил звездному игроку «Уорриорз» винтажное вино

Форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе подарил нападающему клуба Нацинальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу дорогой подарок, сообщает «Советский спорт».

В данный момент футболист отдыхает после окончания сезона.

Француз посетил 6-й матч финальной серии НБА, в которой «Уорриорз» сразились с «Торонто Рэпторз». Встреча окончилась победой канадцев со счетом 114:110, что сделало «Рэпторз» чемпионом турнира.

По окончании игры Мбаппе встретился с Джеймсом, которому вручил бутлыку вина «Chateau Lafite Rothschild» урожая 1984 года.

Сообщается, что звезда НБА остался доволен подарком, а также поблагодарил нападающего «ПСЖ» в инстаграме.

Оказалось, что вино является ровесником баскетболиста, который родился 30 декабря 1984 года.

Ранее сообщалось, что «Торонто Рэпторс» могут проигнорировать визит в Белый Дом.

Kylian Mbappé linked up with LeBron James and offered him a bottle of wine pic.twitter.com/gKPiBKcKON