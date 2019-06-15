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Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко подписал контракт с Bellator, передает ТАСС со ссылкой на представителя команды спортсмена.

На пресс-конференции, посвященной турниру Bellator 222, глава оргнизации Скотт Кокер отметил, что новое соглашение включает в себя несколько поединков. Имя следующего соперника 42-летнего россиянина в настоящее время неизвестно. Ожидается, что первый бой состоится в ноябре или декабре 2019 года.

В своем последнем поединке Емельяненко потерпел поражение нокаутом в первом раунде от американца Райана Бейдера в финале Гран-при Bellator.

Ранее сообщалось, что экс-соперник Емельяненко завершил карьеру.