Федор Емельяненко подписал контракт с Bellator
Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко подписал контракт с Bellator, передает ТАСС со ссылкой на представителя команды спортсмена.
На пресс-конференции, посвященной турниру Bellator 222, глава оргнизации Скотт Кокер отметил, что новое соглашение включает в себя несколько поединков. Имя следующего соперника 42-летнего россиянина в настоящее время неизвестно. Ожидается, что первый бой состоится в ноябре или декабре 2019 года.
В своем последнем поединке Емельяненко потерпел поражение нокаутом в первом раунде от американца Райана Бейдера в финале Гран-при Bellator.
Ранее сообщалось, что экс-соперник Емельяненко завершил карьеру.