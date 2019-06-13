«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли
«Сент-Луис Блюз» стал победителем Кубка Стэнли сезона-2018/19, сообщает «Советский спорт».
В седьмом матче финальной серии Национальной хоккейной Лиги (НХЛ) «Сент-Луис» обыграл «Бостон Брюинз» со счетом 4:1. Стоит отметить, что для команды победа в Кубке Стэнли стала первой в истории клуба.
Российский нападающий Владимир Тарасенко отдал голевую передачу.
По два очка на свой счет записали Райан О'Райлли и Алекс Пьетранджело. На счету хоккеистов по одной заброшенной шайбе и по одной голевой передаче.
Также в победном матче шайбы забросили Брэйден Шенн и Заг Сэнфорд.
Автором единственного гола в составе «Бостона» стал Мэтт Грызлик.
Ранее «Динамо» пожелало удачи Барбашеву в финале Кубка Стэнли.
НХЛ, Кубок Стэнли. Финал. 7-й матч
«Бостон Брюинз» — «Сент-Луис Блюз» — 1:4 (0:2; 0:0; 1:2)
0:1 — О'Райлли (Боумистер, Пьетранджело), 16,47;
0:2 — Пьетранджело (Шварц), 19:52;
0:3 — Шенн (Тарасенко), 51:25;
0:4 — Сэнфорд (Перрон, О'Райлли), 55:22;
1:4 — Грызлик (Крейчи), 57:50.