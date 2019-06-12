В США чемпионку мира уволили из Федерации гимнастики из-за мема

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Чемпионку мира 2003 года Терин Хамфри уволили из Федерации гимнастики США из-за мема в интернете, сообщает Sport24.

Бывшую спортсменку называли мусором и грозились сжечь ее дом.

На картинке чемпионки мира было написано: «То, что чемпионы считают тренировками, обычные люди считают насилием». Пост вызвал негативную реакцию в американском спортивном сообществе из-за частых скандалов с насилием.

«Когда я публиковала этот мем, я имела в виду только тренировки. Я даже не думала о том, что его могут воспринять как-то иначе» — заявила Хамфри.

Также она подчеркнула, что у нее не было проблем с персональным тренером.

Ранее сообщалось, что глава Федерации спортивной гимнастики США уволилась из-за врача-педофила.