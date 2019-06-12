В США чемпионку мира уволили из Федерации гимнастики из-за мема
Чемпионку мира 2003 года Терин Хамфри уволили из Федерации гимнастики США из-за мема в интернете, сообщает Sport24.
Бывшую спортсменку называли мусором и грозились сжечь ее дом.
На картинке чемпионки мира было написано: «То, что чемпионы считают тренировками, обычные люди считают насилием». Пост вызвал негативную реакцию в американском спортивном сообществе из-за частых скандалов с насилием.
«Когда я публиковала этот мем, я имела в виду только тренировки. Я даже не думала о том, что его могут воспринять как-то иначе» — заявила Хамфри.
Также она подчеркнула, что у нее не было проблем с персональным тренером.
Ранее сообщалось, что глава Федерации спортивной гимнастики США уволилась из-за врача-педофила.