Появились подробности в деле об ограблении баскетболистов «Химок»

<img src="">

Во время встречи «Химок» с московским ЦСКА в рамках третьего матча финальной серии Единой лиги ВТБ, неизвестный проник в раздевалку спортсменов и похитил их личные вещи, сообщает «Советский спорт».

По информации источника, вор выбрал удачный день для ограблении, так как именно 10 июня баскетболистам выдали зарплату.

Вероятнее всего, злоумышленник был осведомлен об этом. Он вынен из раздевалки ценности, часы и деньги спортсменов.

Сообщается, что он смог туда проникнуть благодаря поддельному бейджу журналиста. При попытке войти в раздевалку команды армейцев, он столкнулся с трудностями — дверь туда оказалась закрытой.

Встреча двух команд закончилась со счетом 62:80.

Таким образом, ЦСКА одержал победу в серии со счетом 3:0, став победителем турнира.

Ранее сообщалось, что было начато внутреннее расследование по поводу кражи в раздевалке «Химок».