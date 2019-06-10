Фанат разбил голову полицейскому во время матча

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Фанат «Университатя» разбил полицейскому голову во время матча чемпионата Румынии за место в высшей лиге против команды «Херманнштадт», передает «Советский спорт».

Во время встречи фанаты «Университатя» начали кидать различные предметы в сотрудников правопорядка и охраны. Получивший повреждение полицейский потерял сознание и упал.

Отмечается, что к моменту прибытия скорой помощи пострадавший потерял много крови. Он был госпитализирован, в настоящее время полицейский находится в стабильном состоянии.

Встреча между командами завершилась победой «Херманнштадта» со счетом 2:0.

Ранее сообщалось, что чешская «Славия» наказана за бросок банана фанатами клуба.