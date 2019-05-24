«Монако» Головина проиграл «Ницце» в заключительном туре чемпионата Франции
«Монако» проиграл «Ницце» в заключительном матче чемпионат Франции, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Ницце, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличился Микаэль Ле Биань, также мяч в свои ворота забил защитник «Монако» Бенуа Бадьяшиль.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Монако» занял 17-е место в турнирной таблице чемпионата Франции и избежал вылета из Лиги 1.
Франция. Лига 1. 38-й тур
«Ницца» (Ницца) — «Монако» (Монако) — 2:0
Голы: 1:0 — Бадьяшиль, 36 (автогол); 2:0 — Ле Биань, 67 (пенальти).