Россиянин Барбашев забросил дебютную шайбу в плей-офф НХЛ

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«Сент-Луис Блюз» дома победил «Сан-Хосе Шаркс» (2:1) в четвертом матче финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает «Советский спорт».

На 35-й секунде встречи шайбу в ворота гостей отправил российский форвард Иван Барбашев. Это первая шайба для хоккеиста в плей-офф НХЛ. Всего же на его счету четыре очка – один гол и три результативные передачи.

Стоит отметить, что действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вашингтон», уже выбывший из борьбы за трофей.

Ранее сборная Чехии забросила восемь безответных шайб в ворота команды Италии на ЧМ-2019.