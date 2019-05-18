Россиянин Барбашев забросил дебютную шайбу в плей-офф НХЛ
«Сент-Луис Блюз» дома победил «Сан-Хосе Шаркс» (2:1) в четвертом матче финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает «Советский спорт».
На 35-й секунде встречи шайбу в ворота гостей отправил российский форвард Иван Барбашев. Это первая шайба для хоккеиста в плей-офф НХЛ. Всего же на его счету четыре очка – один гол и три результативные передачи.
Стоит отметить, что действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вашингтон», уже выбывший из борьбы за трофей.
Ранее сборная Чехии забросила восемь безответных шайб в ворота команды Италии на ЧМ-2019.