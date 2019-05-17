Названа дата подачи апелляции на приговор Кокорину
Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, заявила, что планирует подать апелляцию на приговор суда 20 мая.
«20 мая я пойду подавать апелляционную жалобу. Дело все в том, что 18-е число выпадает на выходной день, поэтому по закону в первый рабочий», - цитирует Стукалову РИА «Новости».
8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина и его брата Кирилла к 1,5 годам колонии общего режима.
Ранее нападающий «Зенита» сообщил, где хотел бы отбывать наказание.