Названа дата подачи апелляции на приговор Кокорину

<img src="//img.gazeta.ru/files3/337/12342337/RIAN_5869083.HR-pic905-895x505-81575.jpg">

Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, заявила, что планирует подать апелляцию на приговор суда 20 мая.

«20 мая я пойду подавать апелляционную жалобу. Дело все в том, что 18-е число выпадает на выходной день, поэтому по закону в первый рабочий», - цитирует Стукалову РИА «Новости».

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина и его брата Кирилла к 1,5 годам колонии общего режима.

Ранее нападающий «Зенита» сообщил, где хотел бы отбывать наказание.