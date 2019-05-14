СМИ: клуб из Китая предложил за Бэйла €120 млн

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Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл может перебраться в чемпионат Китая, сообщает «Советский спорт».

По информации Don Balon, китайский клуб, название которого не раскрывается, предложил за валлийского форварда €120 млн. Как сообщается. зарплата нападающего может составить €30 млн.

«Реал» планирует продать игрока в конце сезона, потому что главный тренер команды Зинедин Зидан не рассчитывает на игрока в новом сезоне.

Стоит отметить, что предложения «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хоттпур» не превышали €80 млн.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» может отдать за трех игроков «Реала» €210 млн.