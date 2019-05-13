УЕФА может отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков

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Следственная палата Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю намерено отстранить «Манчестер Сити» от участия в еврокубках на один сезон, передает New York Times.

По информации издания, английский клуб может быть дисквалифицирован за нарушение финансового фэйр плэй. В марте следственная палата начала расследование в отношении команды.

Отмечается, что дело может быть передано в арбитражную палату уже на текущей неделе. Вероятно, что глава следственной палаты Ив Летерм потребует отстранить клуб как минимум на год.

По мнению источников, обвинения в адрес «Манчестер Сити» связаны с информацией, которая была неверно предоставлена в УЕФА по прошлому делу.

Ранее сообщалось, что УЕФА представил проект новой Лиги чемпионов.