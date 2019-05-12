Слуцкая рассказала о тайном замужестве
Серебряный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о замужестве за бизнесменом Алексеем Гавыриным.
«Мы долго встречались. Я помню, что 14 февраля он подарил мне кольцо и сказал: «Будь моей женой, я тебя очень сильно люблю». Я сказала: «Это здорово, но давай попозже». Он мне каждый день предлагал выйти за него замуж, — рассказала Ирина Слуцкая в эфире НТВ.
Пара расписалась в июне 2018 года. До этого Слуцкая была замужем за боксером Сергеем Михеевым, с которым она развелась после 17 лет брака.
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