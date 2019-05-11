Агент Погба считает свое отстранение политическим решением
Известный агент Мино Райола высказался о решении Федерации футбола Италии дисквалифицировать его, передает «Советский спорт».
Райола был отстранен на три месяца, а его брат — на два. Это решение было поддержано Международной федерацией футбола (ФИФА).
«К сожалению, «итальянский запрет» не стал для меня сюрпризом. Моя личная обеспокоенность состоит в том, что в данном решении преобладает политическая воля без должного учета законных оснований.
Полагаю, что Федерация футбола Италии не простила мне, что я критически отозвался о ее роли в катастрофическом состоянии итальянского футбола, а также о роли в последнем эпизоде с расовой проблемой», — написал агент в твиттере.
Агент представляет интересы полузащитника Поля Погба и нападающего Златана Ибрагимовича.
Ранее сообщалось, что агента Погба и Ибрагимовича отстранят от деятельности на три месяца.