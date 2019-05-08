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Комментируя победу «Ливерпуля» над каталонской «Барселоной» в ответной полуфинальной встрече Лиги чемпионов, бывший наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер назвал нелюбимый стадион, передает «Советский спорт».

Красные прошли в финал розыгрыша, оставив позади сине-гранатовых. В первом матче каталонцы одержали победу 3:0. Однако в ответной игре на «Энфилде» не смогли сохранить преимущество, уступив 0:4.

«В чем причина классной игры «Ливерпуля»? «Энфилд». Игра на домашнем поле. Это самый раскаленный стадион в Европе. Единственная арена, куда не хочется ехать, — это «Энфилд». Здесь всегда была особая атмосфера», — сказал Венгер в эфире BeIN Sports.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

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