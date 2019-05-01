Объявлены составы «Ливерпуля» и «Барселоны» на первый матч 1/2 ЛЧ

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Стали известны составы сборных английского «Ливерпуля» и испанской «Барселоны», передает «Советский спорт».

В стартовый состав «сине-гранатовых» войдут Луис Суарес и Филиппе Коутиньо. Они будут играть против бывшего своего клуба «Ливерпуля».

За «Барселону» также будут выступать Марк-Андре тер Стеген - Жерар Пике, Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Лионель Месси, Клеман Лангле, Жорди Альба, Серхи Роберто, Артуро Видаль.

«Ливерпуль» выбрал для стартового состава вратаря Алиссона, Фабиньо, Вирджил ван Дейк, Джорджиньо Вейналдум, Джеймс Милнер, Наби Кейта, Садио Мане, Мохамед Салах, Джо Гомес, Эндрю Робертсон и Жоэль Матип.

Газета.Ru будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча, который пройдет уже 1 мая в 22.00 по московскому времени.

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