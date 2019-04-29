Тренер «Рубина» — о матче со «Спартаком»: сегодня было легче обычного

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Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев высказался по поводу прошедшего матча с московским «Спартаком», передает корреспондент «Газеты.Ru».

По мнению Бердыева, ничья в 26-м туре чемпионата России была закономерна. Но результат, которого клуб добился — не потолок. Главной проблемой Бердыев считает травмы Граната и Бухарова, хотя «Рубин» и допускает до игры в премьер лиге молодых спортсменов, которые показывают неплохое результаты.

Сражаться со «Спартаком», по словам Бердыева, было легко в этот раз.

«Сегодня было легче, чем в остальных случаях», — прокомментировал встречу команд в Российской премьер-лиге (РПЛ) тренер «Рубина».

Ранее московский «Спартак» сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче 26-го тура РПЛ.