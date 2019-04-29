Малкин рассказал о финале «Игры Престолов»

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Евгений Малкин рассказал о том, что знает, как закончится «Игра Престолов»», передает «Спорт-Экспресс».

Интервью нападающий «Питтсбурга» дал за полторы недели до начала чемпионата мира.

Хоккеист признался, что так же, как и все, смотрит этот популярный сериал. Он также отметил, что не ждет каждой серии, а смотрит весь сезон целиком, когда он уже выйдет.

«Мне ужасно не нравится смотреть серии по одной. Не люблю ждать сначала одну неделю, потом вторую и так далее. Так что я дожидаюсь, пока выйдут все серии, только тогда начинаю смотреть. Перед этим воспроизвожу пару эпизодов с прошлого сезона, чтоб ничего не пропустить. Когда все закончится, начнется поток спойлеров в социальных сетях. Но для меня это не очень-то важно. Тем более я примерно знаю, как закончатся «Престолы» и кто займет железный трон. Знакомый знакомого подслушал где-то разговор и рассказал», — поделился с интервьюером Малкин.

Поделиться информацией о финале «Игр Престолов» хоккеист отказался.

«Не будем спойлерить. Море людей нас проклянут. Да и не до этого сейчас мне. Нужно готовиться к чемпионату», - сказал хоккеист.

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