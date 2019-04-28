Неймар пошел по стопам Макгрегора и ударил фаната

Форвард «ПСЖ» Неймар не смог сдержать эмоции после поражения от «Ренна» в финале Кубка Франции, сообщает «Советский спорт».

Основное время встречи закончилось со счетом 2:2, в овертайме мячей забито не было, а в серии пенальти мастерство лучше смогли показать игроки «Ренна» — 6:5. Неймар оформил один из голов парижан, отличившись впервые с января.

Поднимаясь после игры по трибунам стадиона «Стад де Франс», на котором проходил матч, раздосадованный футболист остановился около болельщика, снимавшего проходящих футболистов на телефон.

Бразильский нападающий закрыл рукой камеру и толкнул фаната. Они перекинулись парой фраз, а затем Неймар ударил мужчину рукой в подбородок. Продолжить драку помешали партнеры Неймара.

Ранее Неймар поделился своей мечтой.