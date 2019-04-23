В UFC планируют заняться сферой профессионального бокса
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал о планах организации на ближайшее время, передает «Советский спорт».
По его словам, в организации планируют заняться сферой профессионального бокса. Уайт считает несправедливым, что лучшие боксеры практически не проводят поединков между собой.
Все активные действия в сфере профессионального бокса начнутся осенью, когда закончится лето. Вы все узнаете», — приводит слова Уайта CNN.
Он также отметил, что было бы хорошо устроить круговой турнир между боксерами.
«Уайлдер и Фьюри недавно свели вничью невероятный бой, который очень понравился публике. Но реванша между ними не будет и никто из них не собирается боксировать с Джошуа», — заключил Уайт.
Ранее сообщалось, что Махачев хочет провести бой с топовым соперником.