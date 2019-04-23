Плющенко: Ковтун не до конца реализовал себя как фигурист

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал объявление четырехкратного победителя чемпионата России Максима Ковтуна о завершении карьеры, передает РИА «Новости».

Плющенко считает, что 23-летний спортсмен не полностью проявил себя в фигурном катании.

«Удачи Максиму в шоу и тренерской деятельности. Может быть, найдет себя в шоу-бизнесе. Все знают, что он читает рэп, поэтому и в этом плане ему удачи большой! Мне, конечно, кажется, что до конца он не реализовал себя в спорте. Что ему помешало, надо спросить у него», — отметил Плющенко.

Ковтун рассказал о намерении заниматься тренерской деятельностью и воспитывать чемпионов.

Ранее фигуристка Ильиных прокомментировала новость о завершении карьеры.