Ковтун объявил о завершении карьеры

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Четырехкратный чемпион России Максим Ковтун заявил о завершении карьеры, передает РИА «Новости».

Летом фигуристу исполнится 24 года.

«Я принял решение завершить карьеру. Не было какого-то длительного пути, длительных раздумий. Я осознал, что представляет собой моя спортивная жизнь, к чему она идет. Уйти год назад я не мог. Даже не думал об этом, поскольку знал, что если не сумею вернуться на свой прежний уровень, чувство нереализованности в этом случае меня просто сожрет. Сейчас же у меня есть четкое ощущение, что как фигурист я показал все, на что был способен», — поделился мнением Ковтун.

Спортсмен завоевывал серебро чемпионатов Европы 2015 года и 2017, дважды занимал второе место (2015 и 2017) командного чемпионата мира и становился чемпионом России в 2015, 2015, 2016 и 2019 годах.

Ранее президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Горшков рассказал, когда члены организации соберутся, чтобы подвести итоги сезона.