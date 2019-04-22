Роналду нашел себе замену

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Форвард туринского клуба «Ювентус» Криштиану Роналду предлагает команде приобрести молодого хавбека Жоау Фелиша в ближайшее межсезонье, передает «Советский спорт».

Футболист считает, что Фелиш может стать его достойным приемником в стане черно-белых. Роналду призвал руководство клуба завершить сделку как можно скорее. Он уверен, что 19-летний игрок может помочь «Ювентусу» выиграть Лигу чемпионов в следующем сезоне.

По мнению португальца, навыки Фелиша позволят полузащитнику стать его преемником в футбольном мире. Спортсмен призвал руководство «Ювентуса» поскорее завершить сделку. Роналду уверен, что юный хавбек поможет туринцам выиграть Лигу чемпионов в следующем сезоне.

Помимо «Ювентуса», Жоау Фелиша хотят купить «Манчестер Юнайтед», «Манчерстер Сити» и «Реал».

Ранее в «Ювентусе» высказались о будущем Пауло Дибалы в команде.