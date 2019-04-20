Штырков попал в больницу и не сразится с Кларком на турнире UFC

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Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэвин Кларк заявил, что его поединок с российским бойцом смешанного стиля (ММА) Иваном Штырковым отменен, передает «Советский спорт».

Бой должен был состоятся на турнире UFC в Санкт-Петербурге 20 апреля.

«Хотел поблагодарить вас за поддержку. К сожалению, мой бой в России отменен. Мой соперник заболел и сейчас находится в больнице. Еще раз спасибо за поддержку, для меня это многое значит», — поделился информацией Кларк в инстаграме.

В рамках главного поединка соревнования в октагон выйдут россиянин Алексей Олейник и голландец Алистар Оверим.

Ранее чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал возможный бой с боксером Флойдом Мейвезером.