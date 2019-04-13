Забияко и Энберт заняли второе место в произвольной программе

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Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт заняли второе место в произвольной программе на командном кубке мира в японской Фукуоке, передает «Советский спорт».

За свой прокат спортсмены получили 141,32 балла. Первое место заняли французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре (152,52). Третий результат показали представители Канады Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро (131,84).

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы.

Фигурное катание. Командный кубок мира

Спортивные пары. Произвольная программа

1. Ванесса Джеймс / Морган Сипре (Франция) — 152,52

2. Наталья Забияко / Александр Энберт (Россия) — 141,32

3. Кирстен Мур-Тауэрс / Майкл Маринаро (Канада) — 131,84