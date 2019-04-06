Названы стартовые составы на матч РПЛ «Анжи» — «Динамо»
Тренерские штабы огласили стартовые составы махачкалинского «Анжи» и московского «Динамо» на матч 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча пройдет 6 апреля и начнется в 14.00 по московскому времени.
«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Реклама
«Анжи»: Дюпин, Удалый, Гапон, Калошин, Кацаев, Кулик, Гиголаев, Ондуа, Ахъядов, Иванченко, Понсе.
Запасные: Будаков, Белов, Эльмурзаев, Гайдаров, Закиров, Маркелов, Долгов, Агаларов.
«Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов, Шунич, Евгеньев, Юсупов, Жоаозиньо, Теттех, Кардозу, Луценко, Панченко.
Запасные: Лещук, Хольмен, Темников, Грулёв, Липовой, Соу, Рауш.
Ранее главного тренера «Анжи» попросили не покидать свой пост.