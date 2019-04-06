Названы стартовые составы на матч РПЛ «Анжи» — «Динамо»

Тренерские штабы огласили стартовые составы махачкалинского «Анжи» и московского «Динамо» на матч 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча пройдет 6 апреля и начнется в 14.00 по московскому времени.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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«Анжи»: Дюпин, Удалый, Гапон, Калошин, Кацаев, Кулик, Гиголаев, Ондуа, Ахъядов, Иванченко, Понсе.

Запасные: Будаков, Белов, Эльмурзаев, Гайдаров, Закиров, Маркелов, Долгов, Агаларов.

«Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов, Шунич, Евгеньев, Юсупов, Жоаозиньо, Теттех, Кардозу, Луценко, Панченко.

Запасные: Лещук, Хольмен, Темников, Грулёв, Липовой, Соу, Рауш.

Ранее главного тренера «Анжи» попросили не покидать свой пост.