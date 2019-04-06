Салах поделился эмоциями после забитого мяча в матче с «Саутгемптоном»

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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился эмоциями от победного гола в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Саутгемптоном» (3:1), передает «Советский спорт».

Салах вывел свою команду вперед на 80-й минуте, когда сделал счет 2:1 в пользу «Ливерпуля». Стоит отметить, что нападающий прервал свою серию из восьми матчей без забитых мячей.

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«Забить 50-й мяч в девятом матче без голов — это что-то особенное. Я нападающий и должен забивать мячи. В том моменте я принял решение ударить по воротам», — цитирует Салаха «Би-би-си».

Ранее полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал результат матча против «Саутгемптона».