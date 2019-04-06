Хабиб Нурмагомедов проведет тур по Великобритании
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов собирается провести тур по трем городам Великобритании, сообщает «Советский спорт».
По информации, тур может состояться с 12 по 15 июня. Нурмагомедов намерен посетить Манчестер, Мидлендс и Лондон. Об этом рассказал сам боец в своем инстаграме.
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«Ас-саляму алейкум, британские фанаты. С нетерпением жду встречи с вами в июне во время моего тура, — написал Нурмагомедов.
Ранее сообщалось, что министр спорта России высказался о конфликте Хабиба и Конора.