Хабиб Нурмагомедов проведет тур по Великобритании

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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов собирается провести тур по трем городам Великобритании, сообщает «Советский спорт».

По информации, тур может состояться с 12 по 15 июня. Нурмагомедов намерен посетить Манчестер, Мидлендс и Лондон. Об этом рассказал сам боец в своем инстаграме.

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«Ас-саляму алейкум, британские фанаты. С нетерпением жду встречи с вами в июне во время моего тура, — написал Нурмагомедов.

Ранее сообщалось, что министр спорта России высказался о конфликте Хабиба и Конора.