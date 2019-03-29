Гол Панарина помог «Коламбусу» разгромить «Монреаль»
«Коламбус Блю Джекетс» с разгромным счетом «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу «Коламбуса».
Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин забросил одну из шайб своей команды. Голкипер Сергей Бобровский отразил 26 бросков по своим воротам из 28.
Ранее «Вашингтон» победил «Каролину» благодаря передаче Кузнецова.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Монреаль» — 6:2 (0:1, 3:1, 3:0)
0:1 – Кулак (Доми, Шоу) – 01:15;
1:1 – Савар (Дубински, Фолиньо) – 21:42;
1:2 – Питри (Дано, Кулак) – 28:36;
2:2 – Бьёркстранд (Джонс, Веннберг) – 31:50;
3:2 – Панарин (Дюшейн, Нутиваара) – 34:24;
4:2 – Нэш – 42:59;
5:2 – Бьёркстранд (Кукан) – 44:22;
6:2 – Дубински – 56:49.