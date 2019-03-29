Пике назвал Месси одним из главных троллей

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Защитник «Барселоны» Жерар Пике оценил чувство юмора капитана каталонской команды Лионеля Месси, передает «Советский спорт».

Стоит отметить, что Пике высоко оценил юмор Месси, что стало неожиданностью, ведь аргентинский форвард считается весьма застенчивым.

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«У Месси очень ироничный юмор. Он один из главных троллей, которых я знаю», — сказал Пике в интервью комику Давиду Бронкано в юмористическом шоу La Resistencia.

Ранее фанаты «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба, который оформил Месси.