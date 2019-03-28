Европейский суд по правам человека не принял жалобу Кокорина
Жалоба защиты футболиста питерского «Зенита» Александра Кокорина на его арест была не принята Страсбургским судом, сообщает РИА «Новости».
В пресс- службе Европейского суда (ЕСПЧ), что такое решение связано с тем, что жалоба не соответствовала правилам оформления.
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В ЕСПЧ представители Кокорина решили обратиться в приоритетном порядке, ссылаясь на то, что подопечному необходима реабилитация из-за травмы колена.
«Обратите внимание на то, что данное заявление не было рассмотрено Судом из-за несоблюдения требований правила 47 регламента Суда», — сказали в пресс-службе.
Характер нарушений в жалобе не уточняется.
Ранее стала известна дата начала слушаний по делу Кокорина и Павла Мамаева.