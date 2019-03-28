Промоутер Джошуа назвал возможным соперником Усика

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Промоутер Эдди Хирн назвал возможных противников чемпиона мира в тяжелом весе по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) Энтони Джошуа, передает «Советский спорт».

По словам агента, Джошуа предстоит серия боев по защите титулов. Это произойдет, если не будет достигнуто соглашение о противостоянии с чемпионом по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Деонтеем Уайлдером.

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«Если с Уайлдером не срастется, то будут защиты титулов WBO — с Александром Усиком, IBF — с Курбатом Пулевым. Нужен и поединок за титул WBA. Так что, после боя с Джарреллом Миллером все будет зависеть от Уайлдера. Если боя не будет, то организуем другого соперника, скорее всего, Усика», — цитирует Хирна BoxingScene.

Бой Миллера и Джошуа пройдет в рамках вечера бокса 1 июня в Нью-Йорке (США).

Ранее стало известно, что Тайсон Фьюри и Джошуа могут провести бой в конце 2019 года.