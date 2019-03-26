Стала известна сумма призовых Загитовой за прошедший сезон
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова за прошедший сезон заработала $134 тысячи, сообщает «Советский спорт».
За победу на чемпионате мира в японской Сайтаме россиянка получила $64 тыс. За серебро первенства Европы спортсменка получила $16 тысяч. $18 тыс. призовых Загитова заработала за второе место в финале Гран-при в Ванкувере. Еще по $18 тысяч она получила за победы на этапа Гран-при в Финляндии и в России.
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Отмечается, что данные суммы представлены до выплаты налогов.
Ранее тренер Этери Тутберидзе обратилась к ученицам Загитовой и Элизабет Турсынбаевой, которые завоевали на чемпионате мира в Японии золотую и серебряную награды.