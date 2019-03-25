К Кокорину все еще не пускают врачей

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Жена форварда питерского «Зенита» Александра Кокорина Дарья Валитова переживает за здоровье мужа, сообщает «Советский спорт».

По ее словам, докторам до сих пор не выдали разрешение на осмотр игрока в СИЗО.

«До сих пор нет разрешение врачам, чтобы пройти к Саше», — написала девушка в инстаграме.

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Она добавила, что колено не идет на поправку.

«Все не хорошо. И это еще мягко сказано», — объяснила Валитова.

В марте 2018 года Кокорин перенес операцию после травмы крестообразных связок и осенью снова стал участвовать в матчах. В СИЗО состояние колена снова стало ухудшаться, в настоящее время футболисту может потребоваться повторное хирургическое вмешательство.

Ранее адвокат Кокорина рассказал, кто определит срок ареста футболистов.