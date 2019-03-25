К Кокорину все еще не пускают врачей
Жена форварда питерского «Зенита» Александра Кокорина Дарья Валитова переживает за здоровье мужа, сообщает «Советский спорт».
По ее словам, докторам до сих пор не выдали разрешение на осмотр игрока в СИЗО.
«До сих пор нет разрешение врачам, чтобы пройти к Саше», — написала девушка в инстаграме.
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Она добавила, что колено не идет на поправку.
«Все не хорошо. И это еще мягко сказано», — объяснила Валитова.
В марте 2018 года Кокорин перенес операцию после травмы крестообразных связок и осенью снова стал участвовать в матчах. В СИЗО состояние колена снова стало ухудшаться, в настоящее время футболисту может потребоваться повторное хирургическое вмешательство.
Ранее адвокат Кокорина рассказал, кто определит срок ареста футболистов.