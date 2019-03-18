Туктамышева поделилась эмоциями от непопадания на чемпионат мира
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как справляется с эмоциями после того, как не попала в заявку сборной России на чемпионат мира в Японии, передает «Фонтанка».
Россию на мировом первенстве представят Алина Загитова, Софья Самодурова и Евгения Медведева.
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«Я понимала, что всем тяжело и я не имею права сильно грустить по этому поводу или расслабляться. Чемпионат уже скоро и в какие-то моменты становится больно. Но я себе говорю: значит, так было нужно. И продолжаю кататься. Внутреннее состояние поможет исправить только время. Это надо пережить», — поделилась Туктамышева.
Фигуристка заняла второе место в финале Кубка России, уступив Медведевой.
Ранее сообщалось, что у Туктамышевой нет недопонимания с Медведевой.