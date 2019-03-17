Глушаков готов обсудить претензии фанатов к нему

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Хавбек московского «Спартака» Денис Глушаков готов к конструктивному диалогу с болельщиками команды, передает РИА «Новости».

Он отметил, что сложившаяся с фанатами ситуация «не красит «Спартак».

«Если у болельщиков остались претензии, я всегда готов ответить. Могу каждому из фан-движения рассказать, что происходило. Я рад буду встретиться с ними и урегулировать эти вопросы. Непонятные обиды не красят «Спартак», — заявил Глуашков.

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В сентябре 2018 года тренер красно-белых Массимо Каррера отстранил Глушакова вместе с Андреем Ещенко от занятий с основной командой. После увольнения итальянца оба игрока вернулись в первую команду. Тогда объединение болельщиков «Фратрия» потребовало отстранить Глушакова и лишить его капитанской повязки.

Ранее «Спартак» и «Зенит» оказались равны в матче чемпионата России.