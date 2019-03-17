Юрлова-Перхт расплакалась после масс-старта чемпионата мира

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Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт высказалась относительно своей медали в масс-старте чемпионата мира в Швеции, передает «Советский спорт».

Спортсменка завоевала серебряную медаль соревнования.

По ее словам, эта награда стоит дороже золота.

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«Не могу даже двух слов связать, безумно счастлива! Эта медаль дороже золота. Весь чемпионат мира мне не хватало самой малости. Сегодня мне, наконец, удалось добиться своего. Безумно рада, спасибо всем за поддержку, особенно всей моей семье», — сказала Юрлова.

Золото гонки впервые в карьере завоевала итальянка Доротея Вирер. Третьей к финишу пришла биатлонистка сборной Германии Денизе Херрман.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее российские биатлонистки взяли серебро и бронзу на этапе Кубка IBU.