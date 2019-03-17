Овечкин не спас «Вашингтон» от поражения «Тампе»
«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу «Тампы».
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отдал две передачи в этой встрече, одна из который стала для него 450-м очком в НХЛ, Голкипер Андрей Василевский смог отразить 30 бросков по своим воротам из 33.
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль. Это позволило россиянину выйти на пятое место в НХЛ по количеству голов в большинстве (246).
Ранее сообщалось, что форвард «Тампы» Кучеров набрал 450 очков в НХЛ.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Вашингтон Кэпиталз» — 6:3
1:0 – Джонсон (Пойнт, Кучеров) – 08:35;
2:0 – Киллорн – 10:33;
2:1 – Карлсон (Кузнецов) – 12:06;
3:1 – Киллорн (Чирелли, Жозеф) – 15:56;
3:2 – Овечкин (Оши, Карлсон) – 27:33;
4:2 – Чернак (Макдона, Палат) – 42:45;
4:3 – Овечкин (Орлов, Коннолли) – 52:56;
5:3 – Киллорн (Кучеров) – 59:13;
6:3 – Гурд (Эрни, Хедман) – 59:59.