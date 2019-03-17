Овечкин не спас «Вашингтон» от поражения «Тампе»

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу «Тампы».

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отдал две передачи в этой встрече, одна из который стала для него 450-м очком в НХЛ, Голкипер Андрей Василевский смог отразить 30 бросков по своим воротам из 33.

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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль. Это позволило россиянину выйти на пятое место в НХЛ по количеству голов в большинстве (246).

Ранее сообщалось, что форвард «Тампы» Кучеров набрал 450 очков в НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Вашингтон Кэпиталз» — 6:3

1:0 – Джонсон (Пойнт, Кучеров) – 08:35;

2:0 – Киллорн – 10:33;

2:1 – Карлсон (Кузнецов) – 12:06;

3:1 – Киллорн (Чирелли, Жозеф) – 15:56;

3:2 – Овечкин (Оши, Карлсон) – 27:33;

4:2 – Чернак (Макдона, Палат) – 42:45;

4:3 – Овечкин (Орлов, Коннолли) – 52:56;

5:3 – Киллорн (Кучеров) – 59:13;

6:3 – Гурд (Эрни, Хедман) – 59:59.