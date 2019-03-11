Зидан вернулся в «Реал»
Новым главным тренером мадридского «Реала» вновь стал Зинедин Зидан, передает «Советский спорт».
Как сообщает официальный сайт клуба, француз сменил Сантьяго Солари и будет работать в стане «сливочных» до лета 2022 года.
Зидан ранее тренировал «Реал» с 2016 по 2018 год, с которым выигрывал чемпионат Испании и Суперкубок страны, три Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА и клубный чемпионат мира.
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Будучу игроком мадридцев, ЗиЗу брал золото чемпионата Испании, двух Суперкубков Испании, Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и межконтинентального кубка.
Ранее Серхио Рамос и Марсело поругались на тренировке «Реала».