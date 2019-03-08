Ученица Тутберидзе лидирует после короткой программы на ЧМ среди юниоров
Россиянка Анна Щербакова лидирует после короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров, сообщает «Советский спорт».
Спортсменка получила за свой прокат 72,86 балла. Второй идет еще одна подопечная Этери Тутберидзе Александра Трусова (72,49). Третье место занимает американка Тинь Цуй (67,69).
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Еще одна представительница России Ксения Синицына (66,52) идет четвертой.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы.
Произвольные выступления фигуристки представят 9 марта.
Фигурное катание. Чемпионат мира среди юниоров. Загреб (Хорватия)
Девушки. Короткая программа
1. Анна Щербакова (Россия) – 72,86.
2. Александра Трусова (Россия) – 72,49.
3. Тинь Цуй (США) – 67,69.
4. Ксения Синицына (Россия) – 66,52.