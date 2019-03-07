Глава СБР высказался о возможном недопуске российских биатлонистов до ЧМ

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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев опроверг информацию о возможном недопуске национальной команды до участия в чемпионате мира в Эстерсунде.

В СМИ появилась новости о том, что после проверки данных московской антидопинговой лаборатории у российских биатлонистов могут быть проблемы.

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«Разбираемся, кто вбросил эту информацию. Нет подтверждающих данных, Международный союз биатлонистов (IBU) тоже не подтверждает», — цитирует Драчева РИА «Новости».

Ранее Драчев заявил, что Антон Бабиков и Виктория Сливко пропустят чемпионат мира в Швеции из-за Кубка IBU.