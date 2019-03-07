Фигуристы Ефимова и Коровин завоевали золото Универсиады

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Российские фигуристы Алиса Ефимова и Александр Коровин завоевали золотые медали в соревнованиях спортивных пар на Универсиаде в Красноярске, сообщает «Советский спорт».

По сумме двух программ спортсмены набрали 171,01 балла. Вторыми стали их соотечественники Анастасия Полуянова и Дмитрий Сопот (169,99), третье место также заняли представители России Александра Кошевая и Дмитрий Бушланов (151,78).

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Универсиада-2019. Фигурное катание. Пары

1. Алиса Ефимова — Александр Коровин (Россия) — 171,01

2. Анастасия Полуянова — Дмитрий Сопот (Россия) — 169,99

3. Александра Кошевая — Дмитрий Бушланов (Россия) — 151,78