Бразильский фигурист с Универсиады встал на коньки 1,5 года назад
Бразильский фигурист Лаерте Руан де Оливейра де Лима начал заниматься фигурным катанием полтора года назад, передает «Советский спорт».
Он был счастлив выступить на турнире фигуристов в одиночном катании на Универсиаде в Красноярске.
По итогам выступления в короткой программе де Лима получил практически антирекордную сумму баллов - 12,41.
«Я занимаюсь фигурным катанием всего полтора года. Для меня было очень сложно выступать здесь, но я рад, что поучаствовал в Студенческих играх вместе с такими прекрасными спортсменами, на таком прекрасном катке» — заявил фигурист.
По итогам выступления в короткой программе де Лима получил практически антирекордную сумму баллов - 12,41.
Ранее по результатам короткой программы Максим Ковтун выиграл турнир на Универсиаде.