Бразильский фигурист с Универсиады встал на коньки 1,5 года назад

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Бразильский фигурист Лаерте Руан де Оливейра де Лима начал заниматься фигурным катанием полтора года назад, передает «Советский спорт».

Он был счастлив выступить на турнире фигуристов в одиночном катании на Универсиаде в Красноярске.

По итогам выступления в короткой программе де Лима получил практически антирекордную сумму баллов - 12,41.

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«Я занимаюсь фигурным катанием всего полтора года. Для меня было очень сложно выступать здесь, но я рад, что поучаствовал в Студенческих играх вместе с такими прекрасными спортсменами, на таком прекрасном катке» — заявил фигурист.

По итогам выступления в короткой программе де Лима получил практически антирекордную сумму баллов - 12,41.

Ранее по результатам короткой программы Максим Ковтун выиграл турнир на Универсиаде.